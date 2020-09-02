"Умерла на моих глазах": подруга рассказала о последних минутах жизни Печерниковой

В понедельник, 1 сентября, стало известно о смерти звезды фильма "Доживемдо понедельника", актрисы Ирины Печерниковой. Она не дожила до
своего юбилея всего один день. Сегодня ей было бы 75.
О трагедии сообщила ее близкая подруга Нина Давыдова. Женщины дружили более 40 лет, Давыдова была поклонницей творчества Печерниковой и ее сожительницей. Дело в том, что Давыдова переехала к актрисе после смерти мужа звезды в 2000 году. Об этом попросила ее сама Печерникова, чтобы не быть одинокой.
Ирина Печерникова рассказала, что ее подруга умерла в загородном доме, в деревне Лазарево Ярославской области. Там они и жили последнее время. Женщине вдруг резко стало плохо во время приема пищи, и она умерла. Приехавшие медики "скорой" констатировали у нее инфаркт.
"Ира села за стол и… все. Врачи приехали – она была уже мертвая", – рассказала убитая горем подруга. Ее слова приводит "Вокруг ТВ".
Отмечается, что артистка боролась с онкологией.
Напомним, что Ирина Печерникова стала популярной после главной роли в картине Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Актриса сыграла учительницу английского Наталью Горелову. Также она снималась в фильме Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", сериале "Два капитана", фильме "34-й скорый" и других.
Популярные темы форума
Грязные носки
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Обо всем
Имя Алексей