"Умерла на моих глазах": подруга рассказала о последних минутах жизни Печерниковой

Подруга Ирины Печерниковой раскрыла обстоятельства смерти артистки. Нина Давыдова рассказала, что актриса умерла от инфаркта на ее глазах.



В понедельник, 1 сентября, стало известно о смерти звезды фильма "Доживемдо понедельника", актрисы Ирины Печерниковой. Она не дожила до своего юбилея всего один день. Сегодня ей было бы 75.



О трагедии сообщила ее близкая подруга Нина Давыдова. Женщины дружили более 40 лет, Давыдова была поклонницей творчества Печерниковой и ее сожительницей. Дело в том, что Давыдова переехала к актрисе после смерти мужа звезды в 2000 году. Об этом попросила ее сама Печерникова, чтобы не быть одинокой.

Ирина Печерникова рассказала, что ее подруга умерла в загородном доме, в деревне Лазарево Ярославской области. Там они и жили последнее время. Женщине вдруг резко стало плохо во время приема пищи, и она умерла. Приехавшие медики "скорой" констатировали у нее инфаркт.

"Ира села за стол и… все. Врачи приехали – она была уже мертвая", – рассказала убитая горем подруга. Ее слова приводит "Вокруг ТВ".

Отмечается, что артистка боролась с онкологией.

Напомним, что Ирина Печерникова стала популярной после главной роли в картине Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Актриса сыграла учительницу английского Наталью Горелову. Также она снималась в фильме Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", сериале "Два капитана", фильме "34-й скорый" и других.