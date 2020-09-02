Ирину Печерникову кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище

Появились свежие данные о похоронах актрисы Ирины Печерниковой. Уточняется, что артистку кремируют и захоронят на Ваганьковском кладбище.
При этом место, где пройдет церемония прощания, пока что не называется, пишет Москва 24. Напомним, что Печерниковой не стало 1 сентября. Кончина актрисы стала огромной утратой для кинематографического о театрального сообществ.
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