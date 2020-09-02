Колдун объяснил внезапную мистическую смерть Печерниковой

Ирина Печерникова стала известной в 1968 году после роли учительницы английского языка Натальи Сергеевны в фильме "Доживем до понедельника". 1 сентября эту картину показывали многие каналы. По роковому стечение обстоятельств именно в этот день сердце актрисы остановилось.



2 сентября Ирине Печерниковой исполнилось бы 75 лет. Ее родной брат, сестра, племянница и двоюродные внуки готовились к юбилею, уже были куплены подарки и продуман банкет. Но за несколько часов до наступления дня рождения актриса умерла. Она ушла мгновенно, во время ужина, сидя за столом в своем доме в деревне под Ростовом Великим. Вероятно, оторвался тромб.

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Знаменитый эзотерик Артем Бесов объяснил эту мистическую смерть актрисы. "Примерно за месяц до дня рождения все люди чувствуют себя ослабленными, у многих обостряются хронические болезни, -уверяет Колдун. – А за несколько дней до очередной календарной даты мы уже энергетически ослаблены, что приводит к физическим недомоганиям. Если жизнь у человека тяжелая, то именно накануне дня рождения он попадает в зону особого риска".

Действительно, Ирина Печерникова пережила немало потрясений – убийство мужа, лечение от алкоголизма и неврозов в специализированной клинике, пластические операции, забвение.

"Существует представление, что в день рождения все люди получают годовой запас энергии. Если эта энергия расходуется неравномерно, избыточно, то к очередному дню рождения запасов ее недостаточно. Это ведет к уязвимости, пониженному настроению, необъяснимой слабости человека, энергетической истощенности и чревато смертью", – пояснил колдун Бесов.

