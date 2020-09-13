"Как развидеть и уснуть?": Певцов после пневмонии обрел необычные способности

Знаменитость наслаждается пребыванием дома. Находиться в уютной семейной атмосфере после долгого лечения в больнице от коронавируса ему очень нравится. Дмитрий Певцов показал в инстаграм-канале видео, на котором готовит еду вместе с наследником Елисеем.
Для ролика артист выбрал песню Владимира Высоцкого "Товарищи ученые". Под бардовскую мелодию Певцов показал, как жарит картошку и сосиски. Часть ролика была посвящена сыну артиста, который сначала стоял около холодильника, а затем трапезничал отцовской стряпней. Также актер заснял стол, который накрыл для приема пищи. К картофелю и сосискам он подал кетчуп, а на десерт выбрал мармеладные дольки и чай.
Подписчики Дмитрий Певцова признались, что пост артиста навел их на мысль о том, чтобы тоже пожарить картошку. Аппетитные кадры и радостный настрой мужчины оказали воздействие на пользователей Сети. Многие из них посчитали, что у артиста проявились способности к кулинарному мастерству. "Прямо ощущается запах жареной картошечки! Вкуснотища!". "Посмосмотреть это видео ночьюуууу..Как развидеть и уснуть?", "Красавчик сынок!Как аппетитно!Аж слюнки потекли!", – выразились фанаты.
Напомним, что артист сделал заявление по поводу приговора Михаилу Ефремову. Дмитрий Певцов отказался оценивать судебное решение.
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