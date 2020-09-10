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Шоу-бизнес
Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в

Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в "Ворониных"

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Клюев скончался 1 сентября. На девятый день после смерти артиста его коллеги по сериалу "Воронины" решили почтить память и опубликовать последние кадры со съемочной площадки.
прочитано 319 раз

Борис Клюев снимался в "Ворониных" на протяжении 10 лет. За это время актеры и другие члены съемочной группы стали большой и дружной семей. Зрителям же особенно запомнились реплики Бориса Владимировича в сериале. Последний эпизод покажут зрителям 3 октября.

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 Борис Владимирович Клюев

Борис Владимирович Клюев актер

 Екатерина Юрьевна Волкова

Екатерина Юрьевна Волкова актриса

Накануне Екатерина Волкова опубликовала видео, которое было снято в прошлом году в Сочи. На нем исполнители главных ролей, в том числе Клюев, отыгрывают последнюю сцену сериала. На кадрах видно, как Борис Владимирович обнимает Анну Фроловцеву. Актеры стояли на фоне заката, что придало моменту особую красоту.

Режиссер "Ворониных" Александр Жигалкин также выложил кадры с последнего съемочного дня. После команды "Снято!" некоторые актеры не смогли сдержать слез. Например, Юлия Куварзина плачет, прощаясь с Анной Васильевной.

Также Жигалкин подтвердил, что сериал не получит продолжения. Многие считают: снимать "Ворониных" без Клюева не имеет смысла. Мол, на нем все держалось.

Напомним, Борис Владимирович умер от рака легких. Он боролся с недугом несколько лет. Актер принимал любой исход, но продолжал верить, что ему удастся выздороветь.

Автор: 10 сентября 2020, 11:30 Источник: Instagram

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