Обнародовано видео с последнего съемочного дня Клюева в "Ворониных"

Борис Клюев снимался в "Ворониных" на протяжении 10 лет. За это время актеры и другие члены съемочной группы стали большой и дружной семей. Зрителям же особенно запомнились реплики Бориса Владимировича в сериале. Последний эпизод покажут зрителям 3 октября.
Накануне Екатерина Волкова опубликовала видео, которое было снято в прошлом году в Сочи. На нем исполнители главных ролей, в том числе Клюев, отыгрывают последнюю сцену сериала. На кадрах видно, как Борис Владимирович обнимает Анну Фроловцеву. Актеры стояли на фоне заката, что придало моменту особую красоту.
Режиссер "Ворониных" Александр Жигалкин также выложил кадры с последнего съемочного дня. После команды "Снято!" некоторые актеры не смогли сдержать слез. Например, Юлия Куварзина плачет, прощаясь с Анной Васильевной.
Также Жигалкин подтвердил, что сериал не получит продолжения. Многие считают: снимать "Ворониных" без Клюева не имеет смысла. Мол, на нем все держалось.
Напомним, Борис Владимирович умер от рака легких. Он боролся с недугом несколько лет. Актер принимал любой исход, но продолжал верить, что ему удастся выздороветь.
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