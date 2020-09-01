Скончался пролежавший пять лет "овощем" экс-солист группы "Фристайла"

Врачам удалось его спасти, однако за те полчаса, что артист провел без пульса и воздуха, мозг успел умереть. В итоге последние годы певец провел в клинике в вегетативном состоянии. Жизнь в теле поддерживали многочисленные аппараты.
Несмотря на то, что Сергей Вязовский лежал в паллиативном отделении, семья до последнего надеялась на чудо, и его уход стал для них шоком. Звезде было всего 47 лет.
Похороны пройдут в узком кругу родственников и друзей из-за коронавирусных ограничений. Коллеги помнят артиста как верного соратника и прекрасного человека. С некоторыми Сергей Вязовский дружил и после ухода из коллектива.
Год назад группа "Фристайла" простилась с еще одним участником. Скончалась солистка Нина Кирсо. Что примечательно, последние дни жизни она также провела в вегетативном состоянии. В 2018 году звезда перенесла инсульт, так и не очнувшись после болезни.
Напомним, коллектив появился в 1988 году в Полтаве. Через несколько лет "Фристайла" заняла место рядом с другими популярными группами 90-х – "Ласковый май" и "Мираж". Критики особо отмечали артистов коллектива, которые всегда работали живьем.
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