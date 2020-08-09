"Нас всегда где-то покормят": Бледанс рассказала о жизни на тысячу рублей

Актриса поддержала Ляйсан Утяшеву в высказывании о том, что та способна протянуть на 50 тысяч рублей в месяц. Эвелина подчеркнула, что ей и самой хватит этой суммы на месяц, но только если не будет распродаж и скидок на товары в магазинах. Кроме того, она добавила, что для многодетных семей такой доход будет недостаточным.
"На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут." – заявила Бледанс в приподнятом настроении.
Звезда отметила, что многие артисты до того, как стали известными, получали небольшие доходы и тем не менее справлялись. "Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут!", – выразилась Эвелина.
Напомним, что ранее Юрий Лоза прокомментировал гонорары отечественных знаменитостей. Певец возмутился тем, что за выступления звезды получают огромные суммы. Его оппонент Иосиф Пригожин подчеркнул, что тратит в месяц гораздо более миллиона рублей и не признает слова Утяшевой о 50 тысяч искренними.
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