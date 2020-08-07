Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат

Фильм "Три плюс два" советские киночиновники посчитали второсортным, поэтому актерам выплатили мизерные гонорары и отправили ленту в прокат в мелкие кинотеатры. Каков же был шок, когда за первое лето картину посмотрели 35 миллионов человек, а Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская вмиг стали звездами.

Съемки проходили в течение трех месяцев в 1962 году. Крымчане вспоминают, что актеры любили выпить, больше всего им нравилось местное шампанское, которое закусывали свежим хлебом. Поговаривают, особенно часто пьяной видели Наталью Кустинскую. Однажды звезде стало настолько плохо, что ее пришлось везти в больницу – ничего, откачали.

Также актеры жаловались местным врачам на диарею. Съемки проходили в Новом Свете, куда вела плохая дорога, а также отсутствовали источники питьевой воды. Чтобы съемочная группа не умерла от жажды, привозили цистерны с родников, но их всегда не хватало.

Питание доставляли из столовой Судака. Пока продукты ехали по жаре, то портились, и в итоге артисты часто травились. Наталья Фатеева рассказывала, что смотреть на это было просто невозможно. Но положение в итоге спасли жены Евгения Жарикова и Геннадия Нилова. Они приехали в отпуск и готовили на всю съемочную группу.

Правда, присутствие вторых половинок на площадке не спасало от адюльтеров. Например, несмотря на то, что Наталья Кустинская была замужем за режиссером Юрием Чулюкиным, она активно "подбивала клинья" к Евгению Жарикову, у которого на площадке была жена. Парочка, не стесняясь, ходила за руку и обнималась по углам.

Актер позднее все отрицал. Говорил, что его не привлекают глупые женщины. По словам участников съемочного процесса, знаменитая блондинка постоянно напивалась и кричала "Жариков, я тебя хочу", но тот не поддавался. Наталья Кустинская же уверяла, что инициатива шла не от нее.

Еще один роман случился у Натальи Фатеевой и Андрея Миронова. Парочка почти сразу начала жить в одной комнате, не скрывая свой роман. Для дважды разведенной актрисы интрижка с юным артистом стал глотком свежего воздуха. Наталья Кустинская ревновала подружку к красавцу и постоянно подкалывала. Правда, после окончания съемок отношения не сложились. По слухам, мать Андрея Миронова обозвала его избранницу проституткой и запретила приводить в дом.