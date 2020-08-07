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Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко

Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Igor Sakharov/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько лет назад Яна Рудковская заявила, что была бы не против, если бы ее сын Саша (Гном Гномыч) в будущем женился на дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Девочка, как оказалось, действительно была влюблена в Плющенко, но не в младшего, а в старшего.
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В беседе с журналистами он отметил, что забрал малышку из фигурного катания, так как считает этот спорт чересчур травмоопасным. Решение пойти в балет на льду принадлежало Алле-Виктории, она была просто влюблена в этот вид спорта, точнее в его представителя.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Филипп Киркоров откровенно признался, что дочь была без ума от Евгения Плющенко и страстно мечтала быть к нему ближе. Сейчас наследница музыканта уже отошла от эмоций, у нее появились другие интересы и предпочтения, передает РИА ФАН.

Например, Алла-Виктория увлекается рисованием, хочет быть дизайнером или художником. По мнению Филиппа Киркорова, это прекрасная профессия. А вот у Мартина, наоборот, технический склад ума. Артист пророчит сыну будущее бизнесмена. Сейчас мальчик увлекается футболом и играет в клубе "Барселона".

Король отечественной эстрады отметил, что готов поддержать любое увлечение своих близнецов. Он не будет против, если в один прекрасный день они попросят отвести их в музыкальную школу или решат стать участниками коллектива "Непоседы". Правда, певец не хотел бы, чтобы за спиной говорили, будто он "пихает" детей по блату, ему важно, чтобы талант у отпрысков действительно был.

Автор: 7 августа 2020, 12:56 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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