Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко

Несколько лет назад Яна Рудковская заявила, что была бы не против, если бы ее сын Саша (Гном Гномыч) в будущем женился на дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. Девочка, как оказалось, действительно была влюблена в Плющенко, но не в младшего, а в старшего.

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