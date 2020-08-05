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Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной

Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной

Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за коронавирусной инфекции страдают не только простые люди, но и знаменитости. Прокомментировала сложившуюся ситуацию и Ольга Зарубина.
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Несмотря на то, что сейчас даже самые преданные поклонники вряд ли смогут вспомнить хоть один свежий хит Ольги Зарубиной, певица все равно продолжает много работать. Прославившаяся благодаря таким песням как "Разлучница-разлука" и "На теплоходе музыка играет" Ольга Зарубина пользуется популярностью. Ее зовут на корпоративные мероприятия и на сборные концерты.

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Однако из-за пандемии коронавируса, который свирепствует по всему миру, количество выступлений артистки стало снижаться. "С работой сейчас у всех плохо. Артисты готовы работать в барах и ресторанах, чтобы только выжить! Понятно, что за такие выступления платят "три копейки". Но делать нечего: все соглашаются", – с сожалением сообщила Ольга Зарубина.

Недавно продюсер Иосиф Пригожин попал в скандал, когда пожаловался на бедственное положение артистов. На него накинулись с критикой, стоило ему только открыть рот и сообщить, как тяжело живется знаменитостям в условиях отсутствия работы. Люди буквально затравили продюсера, отметив, что простым гражданам живется еще тяжелее, ведь их доходы в разы ниже.

Тем не менее, Ольга Зарубина согласна с жалобами Иосифа Пригожина. "Это абсолютная правда: большинство артистов сейчас просто нищенствуют. По-другому и не скажешь. Многие жалуются, что едва сводят концы с концами", – констатировала певица.

Впрочем, сама Ольга Зарубина не нищенствует. В свое время, когда она была на пике популярности, ей удалось отложить средства, которые сейчас как нельзя кстати. К тому же, ее продолжают приглашать на "заказники". "По гонорару я не опускаюсь. Стараюсь ездить так, чтобы мне было и приятно, и полезно. Сейчас у меня тоже постепенно появляются выступления: пою на закрытых мероприятиях, на днях пригласили выступить на одном дне рождения. Я не отказываюсь, потому что неизвестно, что нас ждет впереди", – заключила Ольга Зарубина.

Автор: 5 августа 2020, 16:24 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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