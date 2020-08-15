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Зарабатывающая миллионы долларов Зиверт: Я деньги не считаю

Зарабатывающая миллионы долларов Зиверт: Я деньги не считаю

Юлия Зиверт. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярная вокалистка Юлия Зиверт стала гостьей студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В эфире вокалистка рассказала о доходах.
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По словам артистки, назвать точную сумму заработка за 2019 год она не может. Юлия Зиверт подчеркнула, что на финансовой стороне вопроса не зациклена. Между тем это не означает, что деньги достаются ей легко. "Я деньги не считаю. Но не потому что их много", – сказала вокалистка. Юлия, как оказалось, много тратит на близких людей.

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Ведущая шоу Алла Довлатова напомнила артистке о рейтинге, который составил журнал Forbes. По данным издания, Юлия Зиверт заработала три миллиона долларов за год.

Вокалистка отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть расчеты журналистов. У артистки есть ощущение, что обнародованная сумма немного преувеличена. Между тем Зиверт сообщила, что в 2019-м давала по 26 концертов ежемесячно. Возможно, сложив заработанное на выступлениях, можно получить сумму, которую назвали в Forbes.

Напомним, певица Юлия Зиверт представила дебютный трек в апреле 2017 года. Он назывался "Чак". Клип на песню вышел в том же году, но в июне. Массовую популярность артистка получила в марте 2019 года, после премьеры композиции "Life". Клип на песню снимался в Гонконге.

Автор: 15 августа 2020, 04:15 Источник: «Русское радио»
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