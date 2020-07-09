Носила на руках: дети Прилучного нашли общий язык с Карпович во время отдыха

Вездесущим журналистам удалось добыть новые данные о совместном отдыхе Прилучного и Карпович. На этот раз возлюбленные посетили аквапарк.

Последнее время светские обозреватели активно обсуждают роман актера Павла Прилучного и Мирославы Карпович.

Сами знаменитости пока никак не комментируют появившуюся в СМИ информацию, однако папарацци продолжают публиковать фото совместного отдыха возлюбленных. Из-за пандемии коронавируса в мире Прилучному и Карпович пришлось отдыхать на отечественном курорте. Выбор пары остановился на Ялте.

Судя по информации издания Super, звезды сериалов "Мажор" и "Папины дочки" посетители местный аквапарк. Вместе с ними были дети Прилучного.

По опубликованным кадрам видно, что малыши нашли общий язык с Карпович. Актриса даже взяла на руки Мию. При этом до сих пор не ясно, общается ли нынешняя возлюбленная Прилучного с Агатой Муцениеце.

Напомним, что Муцениеце и Прилучного связывают девять лет брака. Их союз трудно назвать счастливым, поскольку после известия о разводе Агата сообщила, что ее экс-супруг систематически поднимал на нее руку и часто пил.

Слова Актрисы стали громом среди ясного неба. Многие коллеги по цеху поддержали Муцениеце и осудили поступки Прилучного.