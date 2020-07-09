Седая Екатерина Волкова напугала народ

Екатерина Волкова, фигурой и красотой которой восторгаются поклонники, опубликовала неожиданное фото. Актриса резко постарела на 20 лет.

Звезда российских сериалов Екатерина Волкова решила разнообразить свои портретные снимки в "Инстаграм" и опубликовала кадр, на котором запечатлена с седыми волосами и в больших "бабушкиных" очках. Также видно, что на шее актрисы красуется шелковый платок.

Очевидно, что этот образ Екатерине нужно было примерить для съемок в новом проекте. Актриса поинтересовалась у подписчиков, кого она напоминает. Многие пользователи Сети отметили, что в таком гриме Волкова похожа на Елену Малышеву.

Другие поклонники сравнили артистку с Алисой Фрейндлих, Ириной Понаровской, Светланой Дружининой, Валентиной Леонтьевой... В комментариях также отметилась телеведущая Лариса Гузеева. Она написала, что запечатленная на фото Волкова напомнила ей грузинку.

Один из фанатов отметил, что Екатерина такие роли сыграть еще успеет: "Играйте пока молодых, вы же красотка". В ответ актриса поинтересовалась, что делать, если в фильме у персонажа "большой временной диапазон". Другой же поклонник решил пошутить: "Что делает с людьми карантин".