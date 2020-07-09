"Утрись своими деньгами!": взбешенная Айза Анохина швырнула в лицо мужу-крахобору 12 миллионов

Дмитрий категорически отказывался подписывать согласие на развод. В итоге Айзе пришлось перевести бывшему мужу свыше 12 миллионов рублей.
"Когда наши отношения с Димой разладились, финансовый вопрос встал очень остро, – призналась Анохина. – В свое время он дал мне денег на открытие первого салона красоты, и я думала, что эти деньги останутся в бизнесе, ведь прибыль от салона делилась между нами. Но Дима сказал, что ему срочно нужны деньги – 12 с половиной миллионов. Плюс к этому он претендует на 50% прибыли. Я была в откровенном шоке. Это огромные деньги!"
Айза не хотела ничего от человека, который оказался крахобором – низменным, алчным и подлым. "Я перевела всю сумму, фактически откупилась от него, – заверила Анохина. – Мне невероятно обидно осознавать, что я связываюсь с такими низкими людьми. После того как я родила ему ребенка, любила, боготворила его, он просто выставил мне счет. Сейчас мне хочется утереть ему нос этими деньгами. Я не хочу больше никогда его видеть, Дима – ошибка всей моей жизни. Я очень рада, что получила развод".
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