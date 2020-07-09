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Шоу-бизнес
Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным

Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным

Елка. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Елка публично рассказала о "токсичных" отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться в сознательном возрасте. Артистка призналась, что близкий человек жестоко обращался с ней: отчитывал за каждую мелочь и критиковал любой поступок. Нездоровые взаимоотношения побудили девушку прийти к весьма необычному умозаключению.
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Певица Елка старается не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение и тщательно скрывает ухажеров. В День семьи, любви и верности солистка раскрыла жестокую правду, которую узнала в прошлых отношениях.

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 Елизавета Вальдемаровна Иванцив (Елка)

Елизавета Вальдемаровна Иванцив (Елка) певица

Девушка намекнула в "Инстаграм", что в ее жизни был мужчина, который упрекал за любое действие или слово. Молодой человек постоянно отчитывал звезду, нанося ей глубокие душевные раны.

По словам Елки, в прошлом году в этот день она выслушивала многочасовую агрессивную тираду о том, что неправильно любит. Мужчина отметил, что отношения не складываются по ее вине: якобы певица неуважительно относится к спутнику и не оказывает должного внимания.

Певица поняла, что отчасти в словах близкого человека была горькая правда. Исполнительница заявила, что для построения крепкой семьи для начала нужно было научиться любить себя, а не другого человека.

"Надо сначала себя и свой покой любить. Чтобы отдавать не в ущерб себе. Чтобы не растрачивать все и не ждать в ответ. Чтобы любить по-настоящему и быть верной себе", – разоткровенничалась в личном блоге звезда.

Елка добавила, что она вышла на новый уровень, обучаясь азам любви. Исполнительница попросила поклонников не путать светлое чувство с жертвоприношением, разбивающим собственное эго.

Большинство подписчиков Елки заинтересовало, что за таинственный мужчина так промыл мозги солистке. Остается только гадать, раскроет ли она когда-нибудь имя тирана или журналисты смогут докопаться до правды самостоятельно.

Автор: 9 июля 2020, 11:12 Источник: Инстаграм Елизаветы Иванцив ✓ Надежный источник

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