Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным

Певица Елка старается не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение и тщательно скрывает ухажеров. В День семьи, любви и верности солистка раскрыла жестокую правду, которую узнала в прошлых отношениях.
Девушка намекнула в "Инстаграм", что в ее жизни был мужчина, который упрекал за любое действие или слово. Молодой человек постоянно отчитывал звезду, нанося ей глубокие душевные раны.
По словам Елки, в прошлом году в этот день она выслушивала многочасовую агрессивную тираду о том, что неправильно любит. Мужчина отметил, что отношения не складываются по ее вине: якобы певица неуважительно относится к спутнику и не оказывает должного внимания.
Певица поняла, что отчасти в словах близкого человека была горькая правда. Исполнительница заявила, что для построения крепкой семьи для начала нужно было научиться любить себя, а не другого человека.
"Надо сначала себя и свой покой любить. Чтобы отдавать не в ущерб себе. Чтобы не растрачивать все и не ждать в ответ. Чтобы любить по-настоящему и быть верной себе", – разоткровенничалась в личном блоге звезда.
Елка добавила, что она вышла на новый уровень, обучаясь азам любви. Исполнительница попросила поклонников не путать светлое чувство с жертвоприношением, разбивающим собственное эго.
Большинство подписчиков Елки заинтересовало, что за таинственный мужчина так промыл мозги солистке. Остается только гадать, раскроет ли она когда-нибудь имя тирана или журналисты смогут докопаться до правды самостоятельно.
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