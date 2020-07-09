Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным

Певица Елка публично рассказала о "токсичных" отношениях, с которыми ей пришлось столкнуться в сознательном возрасте. Артистка призналась, что близкий человек жестоко обращался с ней: отчитывал за каждую мелочь и критиковал любой поступок. Нездоровые взаимоотношения побудили девушку прийти к весьма необычному умозаключению.

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