Прилучного застали с кольцом на безымянном пальце после слухов о романе с Карпович

Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали о своем расставании в феврале этого года. Супруги развелись после окончания карантина – 15 июня. Теперь они абсолютно свободные люди.
Павла уже заметили в компании новой женщины. Общественность подозревает, что актер крутит роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Их неоднократно видели вместе в последнее время.
Недавно Прилучный показал фото, на котором отчетливо видно кольцо на безымянном пальце. Как пишет портал "7Дней.ru" со ссылкой на инсайдера, этот аксессуар актера заставила надеть Мирослава. Якобы ее раздражает татуировка, которую Прилучный набил в надежде, что отношения с Муцениеце будут вечными.
Также говорят, что Карпович посещала съемочную площадку фильма "Фау-2. Побег из ада", где Прилучный исполняет главную роль. По слухам, режиссер картины Тимур Бекмамбетов был недоволен ее присутствием. Кроме того, Мирослава мешала Павлу. "Ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше", – цитирует издание свой источник.
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