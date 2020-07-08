Победили рак: Сенчукова и Рыбин шокировали поклонников

Наталья Сенчукова вместе со своим мужем Виктором Рыбиным провели день на природе, несмотря на то, что метеослужбы предупредили о возможном урагане и значительном усилении ветра. Звездная пара решила отдохнуть под грозовыми тучами на собственном пароходе без одежды.

Поклонники супругов были ошарашены внешним видом Наталья и Виктора. Дело в том, что несколько лет назад Сенчуковой и Рыбину диагностировали рак кожи, после чего пара долгое время находилась на лечении. Фанатов потрясло, что звезды, боровшиеся с тяжелым недугом, так просто разделись под палящим солнцем.

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Наталья Сенчукова предстала на кадрах в одном лишь разноцветном бикини, а ее супруг оголился по пояс, подвергая свой торс влиянию солнечных лучей. Подписчики "Инстаграм" обвинили пару в "пофигизме" и посоветовали начать следить за своим здоровьем. Нашлись и те, кто напомнил супругам о тех временах, когда они только становились на тропу войны с раком кожи.

"Как вам не страшно? Вы уже сгорели, вам так нельзя", – забеспокоились комментаторы.

По словам Натальи Сенчуковой, разделись они не потому, что им очень хотелось загореть, а только из-за того, что на улице стояла тридцати градусная жара. Звездная пара продолжает регулярно обследоваться и следить за изменениями своего состояния. Сенчукова добавила, что для Виктора Рыбина красный цвет кожи не в новинку, его даже можно считать естественным.

Стоит отметить, что пара заболела как раз из-за ярой любви к загару. Певица с мужем настолько любили нежиться в полуденном солнце, что поставили у себя дома переносной солярий, чтобы в любой удобный момент у них была возможность подзагореть. Первое время на коже артистов появлялись необычные пятна, которые оказались одними из симптомов рака кожи.

Для того, чтобы Сенчукова и Рыбин смогли жить прежней жизнью, им пришлось пройти через несколько курсов лучевой и интенсивной терапии. В результате долгих стараний пара все-таки смогла победить рак, но не исключила вероятность возникновения рецидива.