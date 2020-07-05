Обнародованы свежие данные о состоянии госпитализированного Хазанова

Информация появилась на официальном сайте Театра эстрады, где знаменитость служит художественным руководителем. Отмечается, что Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
Также сообщается, что жизни здоровью худрука театра ничего не угрожает. Он "завтра будет дома!".
Напомним, 3 июля в СМИ вышли новости о нездоровье Геннадия Хазанова. По данным журналистов, к актеру приезжала бригада скорой помощи. Сам худрук Театра эстрады эту информацию опроверг.
Между тем на следующий день, 4 июля, появились сообщения о госпитализации знаменитости. Поговаривали, что Хазанову диагностировали нестабильную стенокардию.
Спустя несколько часов страну потрясли еще более тревожные вести о знаменитом артисте. Авторитетное издание сообщило о смерти Геннадия Хазанова. Информацию о кончине звезды оперативно опровергли.
По словам помощника артиста по концертной деятельности Табриза Шахиди, Геннадий Хазанов расстроился, услышав весть о собственной смерти. Представитель худрука Театра эстрады назвал работающих в СМИ "дегенератами". Друзья, коллеги и близкие возмущены случившимся.
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