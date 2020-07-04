"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть

Звездная телеведущая Лера Кудрявцева счастливо в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. При этом знаменитость старше спортсмена на 16 лет, так что в своей слабости к мужчинам помоложе звезда фактически официально расписалась. Поэтому, когда в ее инстаграм-аккаунте появилось фото с новым молодым мужчиной в обнимку, фанаты тут же заподозрили разлад в звездном семействе.
Однако в итоге оказалось, что незнакомец на фото – это старший сын Леры Кудрявцевой. Так что пересуды о новом возлюбленном уступили место восхищению потрясающим внешним видом 49-летней знаменитости. Действительно, она выглядит даже моложе своего сына. На фоне широкоплечего Жана Ленюка миниатюрная телеведущая выглядит хрупкой девушкой.
"Как брат с сестренкой", "Тот случай, когда мать выглядит моложе", "Вы как ровесники выглядите!", "Если бы не знала, не поверила бы", "Я думала жених новый", "Он старше Вас выглядит, Вы что в холодильнике живете? Красавица!" – поражаются фанаты в комментариях.
Напомним, у Леры Кудрявцевой двое детей. Старший Жан, которому уже за 30, появился в браке с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. Спустя пят лет на свет появилась их дочь Мария.
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