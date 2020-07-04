"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть

Лера Кудрявцева изрядно обеспокоила поклонников, разместив кадр с неизвестным мужчиной. Многие с трепетом относятся к семье теледивы и Игоря Макарова. Так что появление предполагаемого "разлучника" встревожила россиян.



Звездная телеведущая Лера Кудрявцева счастливо в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. При этом знаменитость старше спортсмена на 16 лет, так что в своей слабости к мужчинам помоложе звезда фактически официально расписалась. Поэтому, когда в ее инстаграм-аккаунте появилось фото с новым молодым мужчиной в обнимку, фанаты тут же заподозрили разлад в звездном семействе.

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