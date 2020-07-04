Госпитализированный Геннадий Хазанов сделал заявление о своем состоянии

Журналисты писали, что прибывшие к артисту медики оказывали ему всю необходимую помощь и предлагали госпитализацию, но актер отказался. Но позже Геннадий Хазанов опроверг эту информацию, назвав ее "бредом". По его словам, никакие врачи к нему не приезжали, а его самочувствие не вызывало беспокойства.
Однако в субботу знаменитого юмориста госпитализировали, предположительно – из-за проблем с сердцем. Он угодил в кардиологическое отделение больницы. По предварительным данным, врачи обнаружили, что 74-летний артист страдал от нестабильной стенокардии – тяжелого приступа ишемической болезни сердца, способного привести к инфаркту.
Вскоре после этого сообщения Геннадий Хазанов вышел на связь. Он попросил лишний раз не беспокоиться о его состоянии и не донимать его звонками – от этого становится только хуже. Хазанов заверил, что с ним "все нормально".
Геннадий Хазанов – российский актер театра и кино, а также телеведущий и комик, известный юмористическими монологами и пародиями. В 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР, также является лауреатом Государственной премии России. В 1997 году Хазанов возглавил московский Театр эстрады. Он снялся во многих фильмах и сериалах, среди которых – "Кавказская пленница!", "Кто в доме хозяин?", "Тихие омуты" и других картинах.
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