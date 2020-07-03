Дыра в семейном бюджете: сын Дианы Гурцкой потратил все деньги

В свой личный праздник Диана Гурцкая получила массу поздравлений и теплых слов от коллег по цеху. Несмотря на весь размах торжества, певицу привел в восторг подарок родного сына. Исполнительница не могла ожидать, что Константин настолько серьезно подготовиться к празднику. Наследник Гурцкой потратил все свои сбережения на особенный подарок для мамы.
Константин вручил певице именной браслет с полудрагоценными камнями. На гранатовом украшении шрифтом Брайля было выложено имя звездной мамы.
Конечно же, праздник не обошелся и без выступления Дианы Гурцкой. Как только именинница задула свечи, а гости попробовали первый кусок торта, певица отправилась готовиться к праздничному концерту.
"Сцена – место силы, место веры, достижений и побед! Я совершенно не грущу о прожитых годах, наоборот, благодарна им. И благодарна моим дорогим зрителям", – разоткровенничалась исполнительница.
Не забыл поздравить Диану и муж Петр Кучеренко. Поклонники певицы уверены, что любящему мужчине не нужен повод или особенный день для того, чтобы порадовать свою супругу. К сожалению, несколько месяцев назад поддержка и постоянный уход потребовался самому Петру. Во время бушующей пандемии коронавируса Кучеренко получил серьезные травмы. Возлюбленный певицы так сильно подвернул ногу, что ему диогнастировали перелом.
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