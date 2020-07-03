Дыра в семейном бюджете: сын Дианы Гурцкой потратил все деньги

Заслуженной артистке России исполнилось 42 года. На этот раз Диана Гурцкая решила отпраздновать свой день рождения исключительно в семейном кругу. Не обошлось и без многочисленных подарков. Певица призналась, что больше всего ей запомнился сюрприз от сына.

прочитано 421 раз