"Возвращаю форму!": Фадеев восхитил народ игрой на барабанах (видео)

Максим Фадеев показал, как играет на инструментах. Он отметил, что не садился за барабаны уже 20 лет.

В последнее время продюсер переживает творческий подъем. "Возвращаю форму!" – подписал ролик Максим Фадеев. Фолловеры оценили его талант по достоинству. "За что бы вы не взялись, у вас получается на 100%. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем", – высказалась одна из подписчиц знаменитости в "Инстаграм".







