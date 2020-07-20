"Возвращаю форму!": Фадеев восхитил народ игрой на барабанах (видео)

В последнее время продюсер переживает творческий подъем. "Возвращаю форму!" – подписал ролик Максим Фадеев. Фолловеры оценили его талант по достоинству. "За что бы вы не взялись, у вас получается на 100%. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем", – высказалась одна из подписчиц знаменитости в "Инстаграм".
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