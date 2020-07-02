Марго Робби пришлось дать пощечину Леонардо Ди Каприо ради роли в фильме

Голливудская актриса Марго Робби вспомнила о казусе перед съемками фильма "Волк с Уолл-стрит". Чтобы впечатлить режиссера картины Мартина Скорсезе, звезда перестаралась и влепила пощечину Леонардо Ди Каприо, который был утвержден на главную роль.

Скорсезе оценил старания Робби и взял ее сниматься в фильме. Несмотря на лояльность, актрисе пришлось нелегко. Чтобы меньше подвергаться стрессу на съемках, она выпивала немного алкоголя перед пикантными сценами, пишет РИА ФАН.