Марго Робби пришлось дать пощечину Леонардо Ди Каприо ради роли в фильме

Голливудская актриса Марго Робби вспомнила о казусе перед съемками фильма "Волк с Уолл-стрит". Чтобы впечатлить режиссера картины Мартина Скорсезе, звезда перестаралась и влепила пощечину Леонардо Ди Каприо, который был утвержден на главную роль.
Скорсезе оценил старания Робби и взял ее сниматься в фильме. Несмотря на лояльность, актрисе пришлось нелегко. Чтобы меньше подвергаться стрессу на съемках, она выпивала немного алкоголя перед пикантными сценами, пишет РИА ФАН.
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