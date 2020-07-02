"Она как растение!": Валентина Малявина 15 лет ведет затворническую жизнь

В последний раз Валентина Малявина выходила на связь с журналистами в 2018 году. Тогда актриса дала откровенное интервью в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Она рассказала о страхах и переживаниях, поделилась воспоминаниями и призналась, что до сих пор не может забыть своего бывшего мужа Александра Збруева. К артистке часто во снах приходит экс-супруг и просит о помощи.
Спустя несколько лет жизнь советской актрисы не изменилась. Близкий друг Валентины Малявиной, актер Александр Зайцев попытался рассказать, как живет женщина. По словам артиста, он мог навещать Валентину только первые десять лет после того, как она потеряла зрение. Ее сестра Татьяна никого не пускает и не дает ей ни с кем общаться. Таких же взглядов придерживается медперсонал.
"Да, у Вали хорошие условия, но грустно смотреть на нее. Она как растение, дальше будет только хуже", – разоткровенничался Зайцев.
Большинство коллег по цеху помнят Малявину как талантливую актрису с нескончаемым азартом и творческим запалом. Никто не может понять, почему Валентине была уготовлена настолько тяжелая судьба.
В Театре Вахтангова уверены: Малявина до самой старости могла бы играть главные роли. Артистка Элеонора Шашкова поделилась своим мнением. Она предположила, что та отказалась от лидирующих позиций из-за специфичного круга общения.
Советский актер Александр Пятков считает, что доступ к Валентине Малявиной закрыт неспроста. Народный артист не может понять замысла: то ли это решение врачей, считающих, что так она будет меньше волноваться, то ли неадекватная точка зрения сестры. Стоит отметить, что артистка постоянно принимает лекарства и передвигается только с помощью медицинского персонала.
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