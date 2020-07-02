"Она как растение!": Валентина Малявина 15 лет ведет затворническую жизнь

Даже близкие друзья и родственники Валентины Малявиной не смогут узнать ее при первой встрече. Сногсшибательная актриса больше не может сиять так ярко, как делала это в молодости. Худая, всегда в темных очках, скрывающих ослепшие глаза, артистка проживает свою жизнь в доме-пансионате для ветеранов науки РАН.

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