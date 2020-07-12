"Никаких замуж": Айза Анохина разочаровалась в очередном мужчине

По словам теледивы, их расставание с Олегом Майами было весьма оправданным – молодые люди просто не подходили друг другу. Сейчас Айза Анохина признается, что в последнее время их отношения претерпевали кризис: пара регулярно ссорилась и выясняла отношения на ровном месте. Поклонники звезды подозревают, что одной из причин разрыва стал ужасный характер певца: спокойной Айзе тяжело было смириться с тяжелым характером Майами.
Блогер разочаровалась в молодом человеке еще в тот момент, когда после очередного конфликта он заявил, что больше не хочет ее видеть, и она может даже не появляться на пороге его квартиры. Из-за того, что Олег Майами действующий артист, он считал, что Айза Анохина портит его имидж и всячески пытается унизить его перед многочисленной аудиторией.
Блогер подчеркнула, что как только у певца портится настроение, ничего хорошего от этого не жди: Олег Майами приложит все усилия, чтобы сделать день окружающих его людей таким же отвратительным, как и у него. Как подчеркнула Айза, молодой человек совершенно не умеет сглаживать конфликты и беспрепятственно выходить из неудобных ситуаций.
"Как-то мы ехали, я начала шутить, он сказал: "Мне не нравятся твои шутки. Я тебя сейчас высажу". Беру его руку, он меня отталкивает. В итоге меня понесло. Я только что вышла из токсичных отношений, мне не хочется попадать в них обратно. Никаких замуж", – откровенно призналась Анохина.
Стоит отметить, что позже Олег извинился за свое поведение и устроил девушке романтический сюрприз на крыше. Но широкий жест Майами не смог исправить ситуацию и Айза настояла на окончательном расставании. В личном блоге экс-супруга рэпера Гуфа выказала свою благодарность Олегу и добавила, что готова двигаться дальше без его поддержки.
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