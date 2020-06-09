"Опасная Лена": Темникова с огромным ножом напугала народ (фото)

Экс-солистка группы SEREBRO выложила кадр в свой инстаграм-аккаунт. Позади нее стол с овощами. Она стоит с большим ножом в руке, а другой проводит по волосам.
Фото смотрится страшно: оно сделано с верхнего ракурса, отчего на нем не видно шеи Елены Темниковой. Кажется, будто певица держит собственную голову, передает Пятый канал. Девушка поинтересовалась у подписчиков, не хотят ли они отведать окрошки. Многие признались, что увиденный кадр их напугал. "Опасная Лена", – ответили фолловеры в комментариях.
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