Ефремова отпустили после смертельного ДТП

Полицейские отпустили Михаила Ефремова после допроса. Актер находится под подпиской о невыезде.
На момент принятия этого решения пострадавший водитель был еще жив. Сейчас рассматривается вопрос об аресте артиста.
Напомним, что 8 июня в центре Москвы произошла авария. Внедорожник, которым управлял Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
Водитель отечественной машины умер в больнице. Актер не пострадал.
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