Что убитый горем Норкин положил в гроб жене

О том, что конец будет таким драматичным, Юлия Норкина, конечно, и подумать не могла. У нее было столько планов на лето, столько предложений по работе... Вместо этого – сырая могила на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

На погосте, где покоится богослов и протоиерей Александр Мень, нашла последнее пристанище и Юлия Норкина. Похоронили ее рядом с отцом – Геннадием Рыбаковым.

Траурной церемонией руководил Александр – старший сын Юлии от первого брака. 25-летняя дочь Александра несколько раз подходила к гробу, чтобы поправить голубой платок на голове у мамы. Вдовец же, по свидетельству очевидцев, в это время заливал свое горе в другом конце кладбища и появился лишь перед тем, как гроб с телом жены начали опускать в землю.

Правда, судя по рассказу друзей Юлии, ее безутешный муж хотя и коротко, но все-таки успел проститься без свидетелей и камер – до начала траурной церемонии. И даже якобы положил в белую домовину небольшой сверток. Видимо, с чем-то очень дорогим для них обоих.

Траурные речи на этих спешно устроенных похоронах никто не говорил. После того, как гроб с телом Юлии Норкиной опустили в могилу, сыновья Норкиных покинули кладбище. За ними последовал Андрей Норкин. Последней уехала Александра. Все они живут в разных частях столицы. Кажется, что покойница была последним, что их всех объединяет...

Напомним, по официально версии причиной смерти Юлии Норкиной стал инфаркт. Но есть мнение, что она могла бороться с тяжелой болезнью или вовсе наложить на себя руки.