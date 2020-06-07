Мария Погребняк победила коронавирус

Несколько недель назад стало известно о том, что вся семья Марии Погребняк заболела коронавирусом. Девушка, как истинная патриотка своего аккаунта в социальных сетях, рассказывала подписчикам о каждом шаге на пути к выздоровлению.
Знаменитость ежедневно отчитывалась перед поклонниками, информируя о своем состоянии, симптомах и прописанном лечении. По словам Марии, поначалу тяжелее всех переносили инфекцию она и дети, но через 4 дня уже стало полегче, и домочадцам удавалась даже играть.
Погребняк признается, что этот период был настолько скучным в ее жизни, что ей пришлось начать снимать смешные ролики с сыновьями, которые приобрели большую популярность на просторах интернета.
Вчера вечером Мария вышла на связь и сообщила радостную новость – ее выписали. Жена Павла Погребняка не могла сдержать эмоций и записала целую серию видео, в которых поведала о перенесенных переживаниях. Девушка сообщила, что на следующий день планирует пойти гулять в парк Сокольники, подышать свежим воздухом и насладиться летней погодой.
Напомним, недавно Мария жаловалась на то, что из ее квартиры сделали проходной двор, пока она болела. Блогерша сообщила, что помимо того, что она пять раз в день отправляет фото в соцмониторинг, снимать ее семью приезжают врачи.
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