Оголенная Каменских пофилософствовала о жизни

Анастасия Каменских очень счастлива в браке с певцом Потапом. Артистка готова делиться своей радостью и часто балует подписчиков откровенным контентом. Накануне она предстала с обнаженной грудью и в таком виде высказалась на тему людских отношений и человеческого счастья.

Певица Анастасия Каменских не стесняется оголяться на публике. У артистки отличная фигура, и она с радостью демонстрирует ее россиянам. На свежем кадре Каменских показала подписчикам глубокое декольте. Девушка присела и выпятила свои прелести вперед, поэтому снимок получился весьма эффектными.

Будоражащее фото артистка сопроводила философским постом. По мнению звезды, каждый человек сам в ответе за свое счастье.

"Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!", – призывает россиян знаменитость.

На призыв обнажившейся Анастасии Каменских отозвались, в первую очередь, мужчины. При этом неудивительно, что их больше заинтересовали формы красотки, а не предложение делать свою жизнь ярче.

"Я уже понял, куда все смотрят", "Так, что-то я засмотрелся", "Эмоции не передаваемые. Заряженное фото", – делятся впечатлениями от увиденного комментаторы.

Напомним, Настя Каменских и Потап долгое время скрывали свою любовь. Потап был в браке с музыкальным продюсером Ирине Горовой, но несколько лет назад они расстались. Несмотря на то, что мужчина был свободен, Настя во всех интервью отрицала связь с коллегой по сцене. Однако в прошлом году звездная пара призналась, что между ними большая любовь. Сейчас артисты женаты и очень счастливы.