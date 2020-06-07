Оголенная Каменских пофилософствовала о жизни

Певица Анастасия Каменских не стесняется оголяться на публике. У артистки отличная фигура, и она с радостью демонстрирует ее россиянам. На свежем кадре Каменских показала подписчикам глубокое декольте. Девушка присела и выпятила свои прелести вперед, поэтому снимок получился весьма эффектными.
Будоражащее фото артистка сопроводила философским постом. По мнению звезды, каждый человек сам в ответе за свое счастье.
"Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!", – призывает россиян знаменитость.
На призыв обнажившейся Анастасии Каменских отозвались, в первую очередь, мужчины. При этом неудивительно, что их больше заинтересовали формы красотки, а не предложение делать свою жизнь ярче.
"Я уже понял, куда все смотрят", "Так, что-то я засмотрелся", "Эмоции не передаваемые. Заряженное фото", – делятся впечатлениями от увиденного комментаторы.
Напомним, Настя Каменских и Потап долгое время скрывали свою любовь. Потап был в браке с музыкальным продюсером Ирине Горовой, но несколько лет назад они расстались. Несмотря на то, что мужчина был свободен, Настя во всех интервью отрицала связь с коллегой по сцене. Однако в прошлом году звездная пара призналась, что между ними большая любовь. Сейчас артисты женаты и очень счастливы.
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