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Шоу-бизнес
Непристойное предложение Гудкова шокировало Киркорова

Непристойное предложение Гудкова шокировало Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звонок Филиппа Киркорова Александру Гудкову завершился неожиданно. Певец усомнился в адекватности шоумена.
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На карантине Филипп Киркоров запустил юмористический проект #Вмаскешоу, где обыгрывает ситуации, которые могли произойти с ним во время режима самоизоляции. В каждом видеоролике речь идет о безденежье, из-за которого артисту приходится соглашаться на сомнительные предложения.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На этот раз, по сюжету, Киркорова просят дать интервью детскому каналу на "Ютуб". Артист выражает недоумение и интересуется, откуда у канала такие деньги, чтобы платить ему за ответы на вопросы. Продюсер певца отмечает, что детский контент очень популярен в Сети.

Филипп возмутился и сделал вывод, что он зря обливал себя дерьмом из биотуалета в клипе. Киркоров позвонил автору музыкального видео "Ибица" Александру Гудкову и попросил его придумать клип с конструктором. Шоумен же предложил артисту собирать из "Лего" мужской половой орган.

"Что? Он адекватный вообще?" – задался вопросом Филипп.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Таким образом Киркоров высмеял креативные идеи Гудкова, намекая, что иногда шоумен может перегнуть палку. На самом же деле артист вряд ли так думает, поскольку дружит с Александром. Кстати, Гудков также придумал клип "Цвет настроения синий".

Автор: 5 июня 2020, 13:31 Источник: Instagram
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