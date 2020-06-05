"Юльчонка больше нет": убитый горем ведущий сообщил о смерти жены

О горе в семье рассказал сам ведущий Андрей Норкин. Он опубликовал фотографию супруги, держащей в руках ежика. "Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", – коротко сообщил убитый горем телеведущий.
Похороны состоятся 6 июня на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Андрей Норкин указал точный адрес для всех желающих проводить его супругу Юлию в последний путь.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на печальную новость. Они выразили соболезнования Андрею Норкину. Юлии Норкиной было всего 53 года. Согласно некоторым данным, она умерла от инфаркта. У супругов осталось четверо детей. Однако все они не общие. От предыдущих отношений и у Андрея и у Юлии были дочь и сын. В 2002 году супруги усыновили крошечного мальчика, которому не было и года, от него отказалась мать. А спустя пару лет Норкины узнали, что та же женщина оставила в клинике и другого сына, тогда они и его забрали себе.
Юлия была журналисткой. С Андреем Норкиным она познакомилась в 1992 году, вскоре оформили отношения. Они вместе вели эфиры на радиостанциях "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", а затем – на радиостанции "Комсомольская правда".
В прошлом году Андрей и Юлия Норкины стали бабушкой и дедушкой. Родная дочь популярного ведущего родила сына, недавно ему исполнился годик.
Напомним, что весной 2019 года Андрей Норкин попал в больницу. Говорят, первопричиной гипертонического криза, из-за которого популярному ведущему пришлось покинуть эфир программы 2 апреля, стало общение с писателем Сергеем Лойко.
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