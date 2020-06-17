Красавицу-дочь Началовой засняли в объятиях взрослой женщины

Вера вместе с бабушкой и дедушкой на все лето уехала в Воронеж – на малую родину Началовых. Пресс-секретарь певицы Анна Исаева поговорила с девочкой перед отъездом.
"У Верочки нет регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички в "Инстаграм", которую она на лето отключила, – сообщила она. – Сказала, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой, я увидела "Гарри Поттера" в оригинале и жизнеописание Станиславского".
На странице Анны в соцсети "Инстаграм" появилась трогательная фотография с Верой, снятая, судя по интерьеру, дома. Пресс-секретарь нежно обнимает девочку, которая выросла на ее глазах, а теперь дружит с детьми Исаевой.
Этот красивый снимок – нечаянная радость для многочисленных поклонников Началовой. Все они искренне тревожатся за дочь любимой артистки и желают ей добра на длинном жизненном пути.
Анна Исаева относится к Вере Алдониной как к родной. Она очень хочет, чтобы девочка выросла порядочным и светлым человеком. Как и знаменитая певица, которая, увы, не сможет порадоваться за дочь...
Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом, который начался из-за банальной мозоли на ноге. Артистке было всего 38 лет.
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