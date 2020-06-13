"Она хочет взлететь": убитый горем Норкин ошарашил заявлением об умершей жене

Супруга известного телеведущего, журналистка Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня. Сегодня Андрей Норкин не на шутку обеспокоил подписчиков странной публикацией.
На своей странице в инстаграм-аккаунте он разместил архивное фото супруги с отдыха. На нем счастливая и отдохнувшая Юлия Норкина сидит за пляжным столиком.
"Она хочет взлететь. Я буду помнить ее такой – летящей и радостной", – подписал фотографию телеведущий.
В этом же посте он пообещал подписчикам, что сумеет справиться с горем и вскоре придет в норму. Мужчинам тяжело переживает потерю любимой Юлии Норкиной.
"Я буду жить дальше. Надеюсь, жить счастливо", – добавил Андрей.
При этом чуткие подписчики поняли, что несмотря на попытки держать себя в руках, телеведущему приходится очень несладко. Смерть 52-летней Юлии Норкиной по-настоящему выбила журналиста из колеи.
"Дай вам бог сил моральных и физических", "Вам есть, ради чего жить", "Мы вам сочувствуем, переживаем и ждем вас всегда в эфире", "Желаю вам сил пережить эту невосполнимую утрату", – стараются поддержать любимого телеведущего поклонники.
Напомним, причиной внезапной смерти Юлии Норкиной, по официальными данным, стал инфаркт. Однако, по сведениям многих СМИ, на самом деле, журналистка покончила жизнь самоубийством, так как не смогла больше бороться со страшным заболеванием.
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