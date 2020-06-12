"Ужасно и мерзко": Роман Жуков обрушился на бывшую жену за пиар на смерти Норкиной

Супруги журналиста Андрея Норкина Юлии не стало 4 июня. Она скончалась на 53 году жизни. До сих пор неизвестно, по какой причине умерла радиоведущая, однако, по некоторым данным, она сама свела счеты с жизнью, поскольку страдала от тяжелого недуга.
Новость шокировала общественность, ведь совсем недавно ее видели в здравии и хорошем расположении духа. Незадолго до смерти Юлия приняла участие в съемках передачи "Пусть говорят". Она была экспертом в выпуске, который был посвящен Роману Жукову и его личной жизни. Гостьей программы также стала экс-супруга певца Елена.
На днях бывшая жена Жукова в интервью журналистам рассказала, что во время съемок на "Пусть говорят" Норкина выглядела печальной и пыталась натянуть улыбку.
Роман же считает, что такими заявлениями Елена лишь привлекает к себе внимание. По мнению Жукова, его экс-супруга готова говорить все что угодно ради пиара.
"Да она Юлю Норкину знать не знала. Конечно, пиариться на смерти очень некрасиво. Это просто ужасно и мерзко", – заявил певец.
Напомним, недавно Ольгу Казаченко также раскритиковали за пиар на смерти Юлии Норкиной. Якобы жена известного певца очень хорошо общалась с журналисткой.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Почему женщина становится страшная
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Не хочу большой бюст!
Юля Норкина
Джигарханян снова в больнице.