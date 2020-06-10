Андрей Норкин дерзко отреагировал на слова об измене

Несколько дней назад состоялись похороны теле– и радиоведущей Юлии Норкиной. По некоторым данным, она не смирилась с неверностью мужа Андрея Норкина.

Андрей Норкин обнародовал кадр с супругой. "Грустная фотография. Перед каким-то из прошлогодних сдвоенных концертов. Устали..." – пояснил он. На снимке телеведущий в смокинге стоит, опустив голову, а Юлия, вся в черном, сидит в отдалении.

Большинство подписчиков выразили соболезнования Норкину и попытались поддержать его. В свою очередь критики стали обсуждать слухи о том, что шоумен изменял жене, и та не выдержала.

"Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?" – дерзко отреагировал телеведущий.

Норкин не может прийти в себя после смерти супруги, к тому же это не единственная потеря в его жизни. Андрей сообщил, что 30 лет назад похоронил мать.

Напомним, что Юлия Норкина скончалась 4 июня при загадочных обстоятельствах. В Сети судачат о разном: по одним данным, не выдержало сердце, по другим – ведущая боролась с тяжелой болезнью. А кто-то намекает на то, что она просто устала жить.

О смерти жены сообщил Андрей Норкин. "Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей", – сообщил вдовец, обнародовав фото, на котором супруга держит в руках ежа. Юлию Норкину похоронили на Новодеревенском кладбище в Пушкино.