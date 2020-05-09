Страшнейший период: оскандалившейся Тодоренко предрекли ужасные беды

Как утверждает известный ведический астролог Дмитрий Ермолаев, совсем недавно у ведущей "Орла и решки" началось тяжелое время, а именно – транзит 7,5 лет Садэ-Сати, который является страшнейшим периодом в жизни человека по меркам индийской астрологии Джйотиш, несущий за собой ужасные беды и потери (как раз недавно Регина лишилась крупных рекламных контрактов и опозорилась на всю страну из-за слов о домашнем насилии).
Тодоренко по гороскопу – Лунный Водолей, а это говорит о добром сердце. Но во втором астрологическом доме (который отвечает за речь и язык) находится Марс, а это означает, что язык – ее главный враг, это и проявилось в полной мере… У Топалова Венера находится в Деве в падении, что вызывает проблемы с наркотиками и алкоголем, чем артист уже не раз гробил свою карьеру. Но, несмотря на это, Марс с Венерой у Влада находятся в Деве, а такое соединение говорит о безграничном таланте человека и о его сексуальности, чем артист и завоевывал поклонниц на протяжении многих лет.
У Тодоренко и Топалова прекрасная астрологическая совместимость, которая встречается крайне редко, что объясняет их действительно счастливую совместную жизнь, которую молодые люди не скрывают и с удовольствием делятся всеми радостными моментами в социальных сетях. И что еще очень важно – у Регины и Влада на редкость идеальная сексуальная совместимость, что стало фундаментом их крепкого союза, несмотря на все внешние обстоятельства, уверен Ермолаев.
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