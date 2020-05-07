Возлюбленная Ефремова сообщила о положительном тесте на коронавирус

Мария Ивакова в своем инстаграм-аккаунте написала, что подхватила коронавирус. Актриса рассказала, как протекает заболевание.

Девушка участвует в шоу "Танцы со звездами" и последние несколько недель продолжала ездить на съемки. Она выступает в паре с Евгением Папунаишвили. Как сообщила артистка, у ее партнера тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Девушка уточнила, что у ее парня Никиты Ефремова китайскую инфекцию тоже не обнаружили. Она надеется, что ни у кого из тех, с кем она успела проконтактировать, коронавирус не найдут.

Мария Ивакова рассказала, как себя чувствует. Участница шоу "Танцы со звездами" призналась, что у нее нет температуры, однако есть ломата в мышцах и отсутствие обоняния. Врач назначил актрисе мощную противовирусную терапию. "Пью много воды, сплю и позитивно мыслю", – отметила девушка.

При этом Мария Ивакова не представляет, где могла подхватить заразу. Артистка пообещала, что ближайшие две недели проведет в изоляции дома и будет держать подписчиков в курсе событий.

Напомним, Никита Ефремов и Мария Ивакова встречаются больше года. Поклонники ждут не дождутся, когда пара решится связать себя узами брака. Однако у актера уже есть неудачный опыт семейной жизни, поэтому, возможно, он не скоро решиться вновь отправиться в загс.