Тодоренко больно укололи после чудовищного скандала с травлей

Скандал с Региной Тодоренко поутих. Но знаменитости продолжают комментировать неосторожное высказывание телеведущей. На этот раз слово взял ведущий "Модного приговора" Александр Васильев.

Регина Тодоренко за десять лет добилась огромного успеха. Она была ведущей самого популярного тревел-шоу "Орел и решка", принимала участие в "Голосе" на Первом канале, запустила авторскую передачу на "Пятнице!", стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour, а также являлась членом жюри в проекте "Маска". За жизнью телеведущей следят более восьми миллионов человек, именно столько подписчиков она имеет в "Инстаграме". Однако одно необдуманное высказывание может разрушить репутацию моментально. Сейчас Тодоренко пытается реабилитироваться в глазах общественности, сняв документальный фильм о домашнем насилии.

Недавно внимание на Регину обратил историк моды Александр Васильев. Ведущий "Модного приговора" знает, какой скандал произошел из-за его коллеги. В интервью порталу "7 дней" он заявил, что Тодоренко стоит тщательнее подбирать слова. Однако телеведущей нужно не только научиться составлять предложения аккуратно, отметил Васильев, но и подбирать грамотный стиль.

В гардеробе Регины Александр Александрович заметил много красочной и провокационной одежды, но ничего стильного. "Она является представительницей стиля, который я называю "украинский гламур". Его придерживаются и другие звезды нашего шоу-бизнеса, например, Эвелина Бледанс, Виктория Лопырева, Наташа Королева, возможно, даже Лолита", – сказал телеведущий. По мнению Васильева, Тодоренко стоит носить более элегантные вещи, которые не только скроют недостатки, но и продемонстрируют ее лучшие качества.