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Тодоренко больно укололи после чудовищного скандала с травлей

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Скандал с Региной Тодоренко поутих. Но знаменитости продолжают комментировать неосторожное высказывание телеведущей. На этот раз слово взял ведущий "Модного приговора" Александр Васильев.
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Регина Тодоренко за десять лет добилась огромного успеха. Она была ведущей самого популярного тревел-шоу "Орел и решка", принимала участие в "Голосе" на Первом канале, запустила авторскую передачу на "Пятнице!", стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour, а также являлась членом жюри в проекте "Маска". За жизнью телеведущей следят более восьми миллионов человек, именно столько подписчиков она имеет в "Инстаграме". Однако одно необдуманное высказывание может разрушить репутацию моментально. Сейчас Тодоренко пытается реабилитироваться в глазах общественности, сняв документальный фильм о домашнем насилии.

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Недавно внимание на Регину обратил историк моды Александр Васильев. Ведущий "Модного приговора" знает, какой скандал произошел из-за его коллеги. В интервью порталу "7 дней" он заявил, что Тодоренко стоит тщательнее подбирать слова. Однако телеведущей нужно не только научиться составлять предложения аккуратно, отметил Васильев, но и подбирать грамотный стиль.

В гардеробе Регины Александр Александрович заметил много красочной и провокационной одежды, но ничего стильного. "Она является представительницей стиля, который я называю "украинский гламур". Его придерживаются и другие звезды нашего шоу-бизнеса, например, Эвелина Бледанс, Виктория Лопырева, Наташа Королева, возможно, даже Лолита", – сказал телеведущий. По мнению Васильева, Тодоренко стоит носить более элегантные вещи, которые не только скроют недостатки, но и продемонстрируют ее лучшие качества.

Автор: 7 мая 2020, 12:56

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