Будет жарко: красавчик Колдун сразу после карантина зажжет в гей-сауне

Дмитрий Колдун – один из самых ярких и талантливых молодых артистов на нашей эстраде. Победитель шестого сезона "Фабрики звезд", участник "Евровидения", звезда проектов "Точь-в-точь" и "Народный артист", в июне он отметит 35-летие. О том, с каким настроением артист готовится к юбилею, певец по телефону рассказал корреспонденту "Дни.ру".

"С 19 марта я нахожусь с семьей на самоизоляции в Минске, – сообщил Дмитрий. – Из дома выхожу редко, хотя в республике карантин не объявлен. Меры предосторожности все равно соблюдаю – благо, что тут во всех торговых центрах стоят антисептики для рук, да и защитные маски для лица раздают часто бесплатно".

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Каждое утро певца начинается с гимнастики – во дворе у него есть и брусья, и турник. За фигурой он следит! А вот во второй половине дня исполнитель занимается нетипичным для себя делом – садово-огородными работами.

"Сам от себя такого не ожидал, – смеется Дмитрий. – В детстве бабушка и дедушка сажали что-то, но я пришел к этому только к 35 годам. Уже посадил лук, на очереди редис, огурцы, помидоры. Некоторые коллеги смеялись надо мной, когда я вначале пандемии делал запасы еды. Но теперь им не до шуток – если ситуация не изменится, то хотя бы своими овощами буду обеспечен".

В самоизоляции певца есть еще один плюс – он стал больше времени проводить с семьей. Жена Виктория, с которой Дима встречался еще со школы, семилетний сын Ян и четырехлетняя дочь Алиса привыкли, что их папа дома бывает редко, наездами, по паре дней в месяц. Теперь же огромное счастье видеть его рядом постоянно.

"Когда я уезжал в Москву, жена сама приняла решение остаться в Минске, – пояснил певец. – И это было мудро. Ведь у каждого из нас осталось личное пространство, возможность соскучиться друг по другу и держать наши чувства в тонусе. Признаться, сейчас, когда я уже почти два месяца круглые сутки с семьей, понимаю, что многие пары после карантина распадутся. Мне, к счастью, пока удается гасить какие-то негативные моменты в отношениях. К тому же, за 19 лет у нас всякое было, так что к таким испытаниям нам не привыкать. В Москве с 2010 года у меня есть своя квартира, в любой момент могу уехать, если что (смеется)".

В 2017 году Дмитрий Колдун дал сольный концерт в московской гей-сауне. О нем говорят до сих пор! Корреспондент "Дни.ру" не мог не спросить, когда подобного выступления ждать снова. Ведь изголодавшиеся по зрелищам столичные секс-меньшинства должны оценить и новые песни Колдуна, и его отличную фигуру. Тем более, после недавнего клипа артиста на песню "Пес бродячий", где Дима в одной из сцен снимался в колготках и с накрашенными губами. Это видео посмотрели около пяти миллионов человек!

"Я бы хоть сегодня спел в сауне, тем более, что в Беларуси они работают, – смеется Дмитрий. – Но пусть упадет температура, пусть закончится эпидемия коронавируса, и тогда непременно зажжем и в сауне, и в клубе, и в концертном зале, и на съемочной площадке!"