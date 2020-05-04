Андрея Разина настигла смерть

Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил поклонникам страшную новость. Ушел из жизни композитор группы "Ласковый май" Владимир Бойко.

Музыкант скончался накануне, 3 мая, в возрасте 60 лет. Причиной смерти Владимира Бойко стал инсульт. Дата и место прощания с композитором группы "Ласковый май" пока не сообщаются.

Продюсер коллектива Андрей Разин выразил соболезнования родственникам и близким друзьям музыканта. "Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май", – написал менеджер в личном микроблоге. Послание он сопроводил совместным кадром с Владимиром Бойко.

По словам Андрея Разина, композитор написал около 25 песен для группы "Ласковый май". Многие из треков имели большой успех. В частности, одной из любимых песен публики была композиция "Гадкий утенок", передает телеканал "360".

Отметим, Владимир Бойко также работал с такими коллективами, как "Белые розы", "Бархатный сезон" и "Стайер". В 1989 году он стал музыкальным руководителем группы "Ласковый май" и написал для нее песни "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" и многие другие.