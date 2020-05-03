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Шоу-бизнес

Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко

Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В своем аккаунте в Инстаграме Ксения Собчак опубликовала пост, в котором высказала все, что она думает по поводу социальной жизни российских артистов в период самоизоляции.
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Как и многие пользователи Инстаграма, Ксения Собчак заметила, что большинство звезд от скуки стали устраивать прямые эфиры. Только на этот раз никакой подготовки: без редакторов, сценаристов, режиссеров и гримеров. В связи с этим ни одно прямое включение артистов не обходится без казусов и неловких ситуаций.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Телеведущая публично высмеяла своих коллег по цеху и пожелала им немного набраться мозгов.

"Вообще карантин оказался крайне полезной штукой. Стало ясно, что человечество сильно переоценивает свою "интересность", – написала Ксения.

Собчак отметила, что у всех артистов неожиданно пропал талант и фантазия. И главным инструментом, который развеял все мифы об идеальной жизни звезд, стал прямой эфир.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что пару дней назад прогремел скандал, связанный с эфиром, который давала Регина Тодоренко. Многие подписчики ведущей посчитали, что своими словами она оскорбила всех женщин, которые когда-либо подвергались домашнему насилию.

"Всех откровенно подвел такой формат. Только на сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента литинститута", – добавила Ксения Анатольевна.

Ксения Собчак посоветовала звездам тщательнее готовиться к прямым эфирам и следить за своей речью. Телеведущая с сожалением написала о том, что многие артисты заботятся только о своей внешности, чтобы создать идеальную картинку. В то время, как нужно тратить все свои ресурсы на развитие интеллекта.

В заключении телеведущая добавила, что мозг – это уникальный орган, который не так просто накачать, как пятую точку.

3 мая 2020, 12:27
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Лошадь бушует,не к добру.
Гость
Ответить
Ядовитая гадюка! Еще смеет рот открывать. Лошадина забыла как соседских детей обзывала маленькими змеенышами! Вот уж поистине ГИЕНА всея России.
Гость
Ответить
Ксюша, ты от скуки стала ядовитой гюрзой.
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