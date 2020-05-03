Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко

В своем аккаунте в Инстаграме Ксения Собчак опубликовала пост, в котором высказала все, что она думает по поводу социальной жизни российских артистов в период самоизоляции.



Как и многие пользователи Инстаграма, Ксения Собчак заметила, что большинство звезд от скуки стали устраивать прямые эфиры. Только на этот раз никакой подготовки: без редакторов, сценаристов, режиссеров и гримеров. В связи с этим ни одно прямое включение артистов не обходится без казусов и неловких ситуаций.

Телеведущая публично высмеяла своих коллег по цеху и пожелала им немного набраться мозгов.

"Вообще карантин оказался крайне полезной штукой. Стало ясно, что человечество сильно переоценивает свою "интересность", – написала Ксения.

Собчак отметила, что у всех артистов неожиданно пропал талант и фантазия. И главным инструментом, который развеял все мифы об идеальной жизни звезд, стал прямой эфир.

Напомним, что пару дней назад прогремел скандал, связанный с эфиром, который давала Регина Тодоренко. Многие подписчики ведущей посчитали, что своими словами она оскорбила всех женщин, которые когда-либо подвергались домашнему насилию.

"Всех откровенно подвел такой формат. Только на сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента литинститута", – добавила Ксения Анатольевна.

Ксения Собчак посоветовала звездам тщательнее готовиться к прямым эфирам и следить за своей речью. Телеведущая с сожалением написала о том, что многие артисты заботятся только о своей внешности, чтобы создать идеальную картинку. В то время, как нужно тратить все свои ресурсы на развитие интеллекта.

В заключении телеведущая добавила, что мозг – это уникальный орган, который не так просто накачать, как пятую точку.