Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко

Как и многие пользователи Инстаграма, Ксения Собчак заметила, что большинство звезд от скуки стали устраивать прямые эфиры. Только на этот раз никакой подготовки: без редакторов, сценаристов, режиссеров и гримеров. В связи с этим ни одно прямое включение артистов не обходится без казусов и неловких ситуаций.
Телеведущая публично высмеяла своих коллег по цеху и пожелала им немного набраться мозгов.
"Вообще карантин оказался крайне полезной штукой. Стало ясно, что человечество сильно переоценивает свою "интересность", – написала Ксения.
Собчак отметила, что у всех артистов неожиданно пропал талант и фантазия. И главным инструментом, который развеял все мифы об идеальной жизни звезд, стал прямой эфир.
Напомним, что пару дней назад прогремел скандал, связанный с эфиром, который давала Регина Тодоренко. Многие подписчики ведущей посчитали, что своими словами она оскорбила всех женщин, которые когда-либо подвергались домашнему насилию.
"Всех откровенно подвел такой формат. Только на сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента литинститута", – добавила Ксения Анатольевна.
Ксения Собчак посоветовала звездам тщательнее готовиться к прямым эфирам и следить за своей речью. Телеведущая с сожалением написала о том, что многие артисты заботятся только о своей внешности, чтобы создать идеальную картинку. В то время, как нужно тратить все свои ресурсы на развитие интеллекта.
В заключении телеведущая добавила, что мозг – это уникальный орган, который не так просто накачать, как пятую точку.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Почему снимают Петрова???
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Сын хочет сменить пол
Травля
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?