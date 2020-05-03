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"Теперь уж не вернешь": Басков показал свиной пятачок вместо носа

Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Певец признался, что всегда любил вкусно поесть. Николай Басков показал архивное фото, которое никого не оставило равнодушным.
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Артист тщательно следит за весом. Профессия обязывает Николая Баскова всегда быть в форме. Внешность очень важна для исполнителя, который постоянно выходит на сцену и появляется на экранах.

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Между тем, по словам самого Баскова, иметь идеальное тело ему всегда мешал отменный аппетит. В личном "Инстаграм" Николай опубликовал свой детский снимок.

Артисту на фото примерно лет десять, может чуть больше. Будущая звезда сидит в пестром кресле. На лице Николая можно заметить пластиковый поросячий нос на резинке.

"И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… — Что выросло?! – Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь…🤣🤣🤣 Я всегда любил поесть 🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал кадр Николай Басков.

В комментариях вокалиста осыпали комплиментами. "Худые крепыши так петь не умеют😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – отметила одна из подписчиц артиста. "Работаю над тем, чтобы доказать обратное 😂", – ответил фанатке Николай Басков. Композитор Игорь Крутой тоже отреагировал на детский снимок вокалиста. "Обжоркин...😁😁😁", – заметил музыкант.

Автор: 3 мая 2020, 06:03
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