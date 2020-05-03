"Теперь уж не вернешь": Басков показал свиной пятачок вместо носа

Певец признался, что всегда любил вкусно поесть. Николай Басков показал архивное фото, которое никого не оставило равнодушным.

Артист тщательно следит за весом. Профессия обязывает Николая Баскова всегда быть в форме. Внешность очень важна для исполнителя, который постоянно выходит на сцену и появляется на экранах.

Между тем, по словам самого Баскова, иметь идеальное тело ему всегда мешал отменный аппетит. В личном "Инстаграм" Николай опубликовал свой детский снимок.

Артисту на фото примерно лет десять, может чуть больше. Будущая звезда сидит в пестром кресле. На лице Николая можно заметить пластиковый поросячий нос на резинке.

"И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… — Что выросло?! – Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернешь…🤣🤣🤣 Я всегда любил поесть 🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал кадр Николай Басков.

В комментариях вокалиста осыпали комплиментами. "Худые крепыши так петь не умеют😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – отметила одна из подписчиц артиста. "Работаю над тем, чтобы доказать обратное 😂", – ответил фанатке Николай Басков. Композитор Игорь Крутой тоже отреагировал на детский снимок вокалиста. "Обжоркин...😁😁😁", – заметил музыкант.