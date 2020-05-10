Как живет переболевшая пневмонией Бабкина

В начале апреля Надежда Бабкина поступила в больницу с двусторонней пневмонией. 80% легочной ткани артистки было поражено. Несмотря на то что тесты на коронавирус оказались отрицательными, в медицинских кругах говорили, что заболевание звезды носит характер COVID-19.
Спустя месяц певицу выписали из медицинского учреждения. Сейчас Надежда Бабкина находится в собственном загородном доме в Подмосковье. Артистка регулярно ездит на специальные физиотерапевтические процедуры в госпиталь "Лапино", расположенный в Одинцовском районе.
Дома она выполняет дыхательную гимнастику. По словам Надежды Бабкиной, эти упражнения сложные, после них кружится голова. Однако артистка старается делать их ежедневно, потому что хочет поскорее восстановить голос и вернуться на сцену. Также она пьет таблетки и ставит себе уколы.
Помогает звезде в такое непростое время сиделка Алла, сообщает сайт "Комсомольская правда". Еще в больнице женщина ухаживала за певицей и даже таскала ее на руках с кровати в туалет. "Сама юная как будто, а ручища как кувалды – я думаю всех четверых свалит, – поделилась Надежда Бабкина, – Причем – ночь не ночь, она просто жила со мной рядом".
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