"Хочется плакать и кричать": звезда "Дома-2" об интимном моменте с женой

Недавно ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов стал отцом. Своими эмоциями он поделился в эфире реалити-шоу.

Неделю назад стало известно, что Андрей Черкасов, который прославился благодаря проекту "Дом-2", впервые стал отцом. О рождении первенца он сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Вместе со своей супругой Кристиной он долго готовился к этому событию. Они даже выбирали акушера, который займется родами.

Черкасовы уже получили массу поздравлений как от коллег, так и от поклонников. Перед тем, как забрать супругу из перинатального центра, Андрей заехал на работу, где проходят съемки реалити-шоу "Дом-2". Там ведущий проекта поделился своими эмоциями, которые испытал после рождения сына. "Со мной происходит процесс перезагрузки. Я по-другому смотрю на людей. Не спал всю ночь, не могу есть, мне хочется плакать, кричать, танцевать", – сказал он участникам шоу.

Он был по-настоящему растроган, когда услышал дыхание своего сына. Теперь этот звук постоянно слышит Андрей у себя в голове. Он пожелал участникам "Дома-2" пережить то же самое.

Кристина после родов чувствует себя хорошо. Молодая мама рассказала, что лишний вес, который она набрала во время беременности, остался в родильном доме. Теперь родители готовы начать новый этап в жизни.