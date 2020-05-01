Голодала шесть дней: Джанабаева поставила эксперимент

В недавнем интервью жена Валерия Меладзе поведала, что регулярно занимается спортом и употребляет полезные продукты. Певица отметила, что долго искала свою систему питания и даже однажды решилась на серьезный опыт: она голодала шесть дней.
"Такие эксперименты нужно проводить только под контролем специалиста", – уточнила Альбина Джанабаева. По ее словам, голодание – это огромный стресс для организма. Конечным результатом своего эксперимента знаменитость осталась недовольна.
Сейчас Альбина Джанабаева питается по осознанной схеме: она садится за обеденный стол только, когда действительно голодна. Иногда звезда практикует интервальное голодание. "Я никогда не перекусываю на бегу, каждый прием пищи – это отдельное удовольствие", – приводит слова жены Валерия Меладзе "7Дней".
Напомним, в начале января Альбина Джанабаева отправилась вместе с супругом в Лапландию. Певица увидела северное сияние и даже прокатилась на упряжке, запряженной собаками. Тогда многие поклонники обратили внимание, что знаменитость набрала лишний вес во время отдыха.
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