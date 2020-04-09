Известная актриса бросила мужа после 10 лет отношений: Не хотел ребенка

Ольга Чудакова стала новой гостьей программы "Судьба человека". Женщина рассказала Борису Корчевникову о своем пути к материнству.

Во втором браке звезда осознала, что хочет снова стать матерью. У женщины уже был сын-подросток, когда она поняла, что ей необходима дочь. Правда, все осложнялось тем, что по медицинским показаниям артистка больше не могла иметь детей. Ольга Чудакова почти три года боролась за свое здоровье и возможность зачать ребенка.

Когда врачи сказали, что наконец-то появился шанс забеременеть, муж отказался принимать участие. "Это был удар, это было до слез. Опустошение. Ощущение, что ты ослышалась. Ну как же так? Все эти годы ты был рядом, ты меня поддерживал, а сейчас, когда врачи говорят да, ты говоришь нет", – рассказала Ольга Чудакова.

"И в очередной раз я приняла решение круто изменить свою судьбу и уйти от мужа. Он этого поступка так и не понял. Он решил, что желание родить ребенка – это не та причина, по которой разводятся после десяти лет", – отметила звезда сериала "Граница. Таежный роман".

Артистка уверена, что в любой ситуации всегда виноваты две стороны. В этот раз они с мужем не смогли понять друг друга, так как каждый хотел для себя разного.

"Произошло столкновение двух правд, двух желаний, которые бы никогда не примирились", – рассказала актриса в эфире шоу "Судьба человека".

И только в 40 лет женщина смогла снова стать матерью. Малышка появилась на свет недоношенной, но здоровой. "Врач мне сказал: "Оля, вы абсолютно оправдываете свою фамилию, потому что рождение вашей девочки – чудо", – отметила звезда мелодрамы "Сердечная недостаточность".