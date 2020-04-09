"Ждем продолжения": 53-летняя Литвинова выставила напоказ свою рыжую киску

Ранее Ксения Собчак и Рената Литвинова повздорили во время съемок ютуб-шоу журналистки. В интервью актриса рассказала, что приютила бездомную кошку. Такой поступок весьма удивил Собчак. Она и подумать не могла, что столь утонченная натура сможет мыть лоток.
Острая на язык журналистка вспомнила стереотип об одиноких женщинах с кошками. Не могла не рассказать Собчак и анекдот, согласно которому, такие животные – наказание представительницам прекрасного пола за нежелание общаться с мужчинами.
Ренате категорически не понравился характер шутки. Она ответила Ксении, когда речь зашла о возлюбленных телеведущей. Мол, Собчак тоже нужен свой котик. Так между актрисой и журналисткой и пробежала кошка.
Спустя какое-то время Литвинова решила показать своего питомца. Рената опубликовала видео в инстаграм-аккаунте: у нее на коленях сидит рыже-белая кошка и наслаждается поглаживаниями.
Правда, публикация была не об этом. Актриса начала знакомить поклонников со своим творчеством. На видео с участием домашнего животного Литвинова прочитала одну строчку рассказа, заинтриговав подписчиков.
"Ждем продолжения", "Классно, что из-за коронавируса Вы часто стали выходить на связь", "Очень красиво... И кошечка такая прелестная", – написали фолловеры.
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