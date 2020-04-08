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"После свадьбы подарит первенца": Бузовой предрекли рождение ребенка от блогера

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая и певица Ольга Бузова счастлива в личной жизни. Однако все может рухнуть, если поп-дива продолжит активно заниматься карьерой.
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Личная жизнь Ольги Бузовой находится под пристальным вниманием поклонников. Точнее, телеведущая сама демонстрирует свое счастье 24 часа в сутки, выкладывая многочисленные видео в раздел "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

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Сейчас певица на карантине, поэтому публикаций стало гораздо больше. Недавно Ольга Бузова показала, как развлекается с блогером Давидом Манукяном. Она приняла участие в онлайн-баттле, выполняя задания от избранника.

Бузовой пришлось разрезать сумку от Chanel, поцарапать ножницами свою машину, а также разместить снимок "в положении". Телеведущая спрятала под платье подушку, сфотографировалась и выложила кадр с подписью: "Мы не можем это больше скрывать..."

Манукян прокомментировал эту публикацию: "Выходи за меня!" Поклонники принялись строить догадки. Таролог и экстрасенс Саона в беседе с WomanHit.ru ответила на мучащий общественность вопрос, действительно ли Давид сделал предложение или пара пошутила.

Она отметила, что между Манукяном и Бузовой сильные чувства, в отношениях царит гармония. Однако Саона посоветовала телеведущей сосредоточить внимание на личной жизни. Если Ольга вновь выведет карьеру на первый план, Давид бросит ее прямо перед свадьбой. 

Торжество по случаю бракосочетания станет масштабным, считает Саона. По размаху оно не превзойдет вечеринку Ксении Собчак и Константина Богомолова, но будет ярким и оригинальным: розыгрыши, полеты на шаре, театральное шоу, роскошный вальс...

"После свадьбы Ольга подарит Манукяну первенца", – сказала таролог.

Об отношениях с блогером Давидом Манукяком Ольга Бузова объявила осенью 2019 года. До этого парень снялся в клипе поп-дивы на песню "Лайкер". Это было их знакомство.

Автор: 8 апреля 2020, 11:41

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Какие тупые ролики, делают сейчас на карантине ,Дави и Бузова ,а "актерская" игра их на камеру ,позорная,но это не главное Почему они живут не в дорогой квартире за 120 млн,,а на убогой съемной? Что значит все про покупку квартиры ВРАНЬЕ
Гость
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Пусть Бузова не форсирует со свадьбой Неужели она не понимает? или это сценарий,но очень жестокий ,что Дави издевается над Бузовой С его стороны никаких чувств к Бузовой,как мужчины к женщине А Бузова себя опускает ПОЗОР выполнять прихоть Дави,который заставляет царапать свою машину,есть собачий корм из миски ,резать дорогую сумку Садист Это только начало Бузовой хочется ОЧЕНЬ замуж ,возраст,а Дави нет Ему нужно от Бузовой быть рядом с ней,,только так за счет её команды, Дави ежедневно появляется везде в интернете,статьях ,пусть даже тупых но всегда на глазах, на слуху
Гость
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Не верится ,что Бузова такая "скромная" Можно подумать,что бесплодная Бузова родит после свадьбы ,а сейчас нельзя ,Вот так все "строго"Это игра на родителей Дави ,она не может сказать правду,что внучат у них не будет
Гость
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Бузова задолбала ,что она считает карьерой? Никто и не заметит,что безголосой Бузовой не будет на сцене За три года не научилась, под фанеру вовремя открывать рот Пусть сейчас многие поет под фонограмму,но это для многих просто фон,для Бузовой это ВСЁ На многих концертах случайно исчезает звук ,а что дальше делать?голоса то нет ,освистывают её ,возмущаются поэтому какая карьера? У лентяйке даже нет желания взять уроки вокала,считает и так сойдет ,больше пошлятины на сцене,голой п... и все <цензура> ,вот такая недалекая публика приходит на неё посмотреть ,но не послушать ,сами поют
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