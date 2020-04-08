"После свадьбы подарит первенца": Бузовой предрекли рождение ребенка от блогера

Личная жизнь Ольги Бузовой находится под пристальным вниманием поклонников. Точнее, телеведущая сама демонстрирует свое счастье 24 часа в сутки, выкладывая многочисленные видео в раздел "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
Сейчас певица на карантине, поэтому публикаций стало гораздо больше. Недавно Ольга Бузова показала, как развлекается с блогером Давидом Манукяном. Она приняла участие в онлайн-баттле, выполняя задания от избранника.
Бузовой пришлось разрезать сумку от Chanel, поцарапать ножницами свою машину, а также разместить снимок "в положении". Телеведущая спрятала под платье подушку, сфотографировалась и выложила кадр с подписью: "Мы не можем это больше скрывать..."
Манукян прокомментировал эту публикацию: "Выходи за меня!" Поклонники принялись строить догадки. Таролог и экстрасенс Саона в беседе с WomanHit.ru ответила на мучащий общественность вопрос, действительно ли Давид сделал предложение или пара пошутила.
Она отметила, что между Манукяном и Бузовой сильные чувства, в отношениях царит гармония. Однако Саона посоветовала телеведущей сосредоточить внимание на личной жизни. Если Ольга вновь выведет карьеру на первый план, Давид бросит ее прямо перед свадьбой.
Торжество по случаю бракосочетания станет масштабным, считает Саона. По размаху оно не превзойдет вечеринку Ксении Собчак и Константина Богомолова, но будет ярким и оригинальным: розыгрыши, полеты на шаре, театральное шоу, роскошный вальс...
"После свадьбы Ольга подарит Манукяну первенца", – сказала таролог.
Об отношениях с блогером Давидом Манукяком Ольга Бузова объявила осенью 2019 года. До этого парень снялся в клипе поп-дивы на песню "Лайкер". Это было их знакомство.
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