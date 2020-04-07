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7 апреля
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Вскрылись подробности состояния госпитализированной Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина лежит в частной клинике с пневмонией. Ее состояние оценивается как тяжелое. 
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Артистку так и не вывели из состояния искусственной комы. Сейчас рядом с ней находится сын Данила. 

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Судя по всему, состояние 70-летней Надежды Бабкиной остается тяжелым, сообщает StarHit.ru. Агент звезды подтвердил, что ее самочувствие вызывает опасения. По его словам, чувствует себя исполнительница "не очень".

В свою очередь друзья певицы рассказали, как развивалась ее болезнь. Доктор Александр Мясников отметил, что знал о госпитализации знаменитости и общался с ее родственниками. По его словам, просто  никто не хотел привлекать внимание общественности к состоянию Надежды Бабкиной. Кроме того, у нее было подозрение на коронавирус.

Актер Вячеслав Манучаров рассказал, что недавно созванивался с певицей, и та жаловалась на самочувствие. По его словам, Надежда Бабкина кашляла в трубку и опасалась, что у нее COVID-19. По последним данным, это не подтвердилось.

Как писали "Дни.ру", ранее официальным заявлением выступил концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох. Он сообщал,  что состояние артистки стабильное с положительной динамикой.

Автор: 7 апреля 2020, 22:00
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